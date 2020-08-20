موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا









يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وحسم نادي بايرن ميونخ الألماني صعوده إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء على حساب نادي ليون الفرنسي.





و استطاع فريق بايرن ميونخ الألماني، الفوز على نظيره ليون الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وبهذه النتيجة يحسم نادي بايرن ميونخ صعوده للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواجه نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان قد حسم صعوده، أمس الثلاثاء، على حساب نادي لايبزج.



