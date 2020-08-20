موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:07 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحسم نادي بايرن ميونخ الألماني صعوده إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء على حساب نادي ليون الفرنسي.

و استطاع فريق بايرن ميونخ الألماني، الفوز على نظيره ليون الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يحسم نادي بايرن ميونخ صعوده للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواجه نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان قد حسم صعوده، أمس الثلاثاء، على حساب نادي لايبزج.

وستلعب مباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق باريس سان جيرمان وفريق بايرن ميونخ، الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 15 ساعة

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أسطورة ريال مدريد: أستمتعت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 ص

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية