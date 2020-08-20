نجم الزمالك السابق يكشف عن الأقرب بحسم القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تمنى أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن تتحلى مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بالروح الرياضية.

وأوضح أيمن خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار، أن مباراة القمة 120، قد تشهد على ميلاد نجما جديدا خاصة مع تألق ناشئي الزمالك حسام أشرف وأسامة فيصل في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يجب الدفع بحسام أشرف في التوقيت المناسب.

وتابع، " اتمنى المباراة تنتهي لصالح الزمالك بالطبع، ولكن الكفة متساوية بين الطرفين وآمل أن تظهر المباراة بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة.

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