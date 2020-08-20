"صحتك بالدنيا" برنامج جديد علي CBC

تستعد قناة cbc لإطلاق برنامج جديد بعنوان "صحتك بالدنيا"، وهو برنامج طبي فريد من نوعه يهتم بكل ما يخص صحة الأسرة العربية بطريقة بسيطة وعصرية.

البرنامج تقديم ايناس الليثى وامينه مهدى، واعداد زينب شعبان وساره همام، ويتضمن أهم الأخبار والمبادرات والمؤتمرات الطبية، مع استضافة نخبة كبيرة من الأطباء في مختلف المجالات، وتقديم كافة الاستشارات الطبية في التجميل، التخسيس، الذكورة، الأنوثة ليدخل عالم الطب الحديث المواكب لتطورات العصر، وايجاد جميع الحلول لتساؤلات الجمهور، وتقديم كبسولات طبية متنوعة من اساتذة في الطب من مختلف المجالات، ونشر الوعي الصحي والوقاية بطرق مختلفة تناسب كافة شرائح المجتمع.