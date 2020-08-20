التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يلتقي النادي الأهلي مع فريق الزمالك يوم السبت 22 أغسطس على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي وفريق الزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات. 

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام الزمالك، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور اجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو. 

خط الهجوم: مروان محسن. 

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.

أخبار تهمك

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 3 ساعات

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أسطورة ريال مدريد: أستمتعت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 ص

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

02:58 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية