نجمة مقالب رامز جلال المغربية تعلن شفائها من كورونا (صور)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت الفنانة والإعلامية المغربية فاتي جمالي، شفائها التام من فيروس كورونا، بعدما خضعت لبعض الفحوصات التي أثبتت سلبيتها من الفيروس.  

 

وقالت "فاتي" في رسالة لها على "إنستجرام": "الحمد لله يا رب بغيت نطمن أصدقائي ومتتبعيني إنه ولله الحمد تشافيت من كورونا"، كما وجهت الشكر للطاقم الطبي المتابع لحالتها.

 

يذكر أن فاتي جمالي حصلت على لقب ملكة جمال أفريقيا عام 2013، ومليحة العرب 2014، إضافة إلى ملكة جمال المغرب، كما شاركت في تقديم برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار" الذي تم تقديمه عام 2016 حصريا عبر شاشة MBC مصر.

نجمة مقالب رامز جلال المغربية تعلن شفائها من كورونا (صور)
نجمة مقالب رامز جلال المغربية تعلن شفائها من كورونا (صور)
نجمة مقالب رامز جلال المغربية تعلن شفائها من كورونا (صور)
نجمة مقالب رامز جلال المغربية تعلن شفائها من كورونا (صور)

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