سبحان الله.. يوتيوبر شهير يعلن إسلامه وينطق الشهادتين (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 فاجئ اليوتيوبر البريطاني جاي بالفري، جمهوره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بمقطع فيديو له يعلن من خلاله اعتناقه الإسلام وينطق فيه الشهادتين، وهو جالس في أحد المساجد بتركيا.

 

 وكشف جاي بالفري، أن الدين الإسلامي به العديد من الروحانيات، وأنه اعتنق الإسلام عن اقتناع تام، وما ساعده على استكمال رحلته الروحانية هو السفر ومقابلة أشخاص جدد حول العالم .

 

كما أكد على أنه لم يكن يريد إخبار متابعيه عن هذا الأمر بشكل علني ولكنه قرر فعل ذلك لأن العديد من الأشخاص وجدوا السلام في رحلته للبحث عن الإسلام .

 

يذكر أن جاي بالفري يعمل في مجال تصوير الأزياء منذ عام 2014 وفي الفترة الأخيرة ذاع صيته بعد تأسيس قناة رسمية له على يوتيوب يستعرض من خلالها موهبته في التصوير في مختلف أنحاء العالم فهو يحب السفر واكتشاف الثقافات والمجتمعات المختلفة .

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