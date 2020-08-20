ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان













دخل نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، دائرة اهتمامات ريال مدريد، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.









ووفقاً لما ورد عن موقع "le 10sport" الفرنسي، فإن روميلو لوكاكو، نجم هجوم إنتر ميلان، دخل ضمن قائمة المرشحين، لتعزيز هجوم النادي الملكي.





وتألق لوكاكو بشكل لافت للنظر في موسمه الأول مع إنتر ميلان، حيث أصبح هدافاً للفريق، ويستعد لملاقاة أشبيلية غداً الجمعة في نهائي الدوري الأوروبي.













وفشل الثنائى، لوكا يوفيتش وماريانو دياز، في كسب ثقة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل الاعتماد على كريم بنزيما في خط الهجوم بمفرده.



