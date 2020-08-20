ربيع ياسين يوضح رأيه في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي وتأثير ذلك على الأحمر

















تحدث ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وأشار ياسين إلى أن الفريقان يبحثان عن الفوز لا بديل عنه، متوقعًا خروج المباراة بشكل جيد.





وأكد ربيع خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار، أن دائما مباريات القمة تكون خارج التوقعات، ولا يمكن تقييم الأمور وفقا لنتائج المباريات الأخيرة لأن مباريات القمة لها حسابات خاصة.



