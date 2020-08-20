رانيا يوسف تكشف حقيقة خلافات النجوم في "شارع 9"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت بعض التقارير الإخبارية وجود خلافات بين فريق عمل مسلسل "شارع 9"، وهو المر الذي نفته الفنانة رانيا يوسف جملة وتفصيلا.

 

وقالت رانيا في تصريحات صحفية اليوم إن كواليس التصوير يشوبها الود والالتزام المتبادل بين فريق العمل ولا توجد أي خلافات أو أحقاد كما أشاعت الأخبار المتداولة.

 

المسلسل يجري تصويره الآن استعدادا لطرحه الموسم الشتوي المقبل، وهو من إنتاج شركة الريماس، بطولة أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي، ومن إخراج محمد عبدالخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.  

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