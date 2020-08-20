محمد رشاد يتغلب على أحزان انفصاله عن مي حلمي بأغنية جديدة.. فما التفاصيل (فيديو)

يتواجد المطرب الشاب محمد رشاد، حاليًا داخل أحد الاستوديوهات لتسجيل أغنية جديدة، يتغلب فيها على أحزان انفصاله رسميًا عن الإعلامية مي حلمي.

الأغنية بعنوان "في غيابه تمام" من إنتاج رمضان حسني، وكلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، ومن المقرر طرحها في القريب العاجل.

وكشف محمد رشاد، خلال مقابلة مع برنامج ET بالعربي، انفصاله رسميًا عن زوجته، قائلا بإن ما حدث قضاء وقدر وقسمة ونصيب.



