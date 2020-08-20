ميدو يكشف عن دوره في انتقال محمود علاء إلى الزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، أنه لعب دورا كبيرا في حسم انتقال محمود علاء إلى صفوف القلعة البيضاء، قادما من وادي دجلة.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن الأهلي قدم عرضا لضم محمود علاء بقيمة 9 ملايين جنيه، عندما كان مدربا لوادي دجلة.

وتابع، "ماجد سامي وافق على عرض الأهلي وأبلغني بذلك، وكنت أعلم أن اللاعب سيكون مؤثر للغاية إذا انتقل للأهلي".

وواصل، "بالطبع تمنيت انتقاله للزمالك لأني أعلم جيداً ما سيُقدمه للزمالك، وقلت لـ ماجد سامي، أنني سوف أجلب لك عرضا أفضل من الزمالك، فما رأيك في ذلك؟، فجاء رده بالموافقة، وهذا ما حدث بالفعل".

واستكمل، "ماجد أكد لي أنه يريد 12 مليون جنيه نظير الموافقة على رحيل اللاعب إلى الزمالك، فتحدثت مع مرتضى منصور وقلت له إن علاء إذا انتقل إلى الأهلي سيكون إضافة قوية للدفاع لمدة 10 سنوات".

وأضاف، "أقنعت رئيس الزمالك بضم اللاعب وبالفعل وافق ثم تحدثت مع محمود علاء وكانت المهمة صعبة نظرًا لكون اللاعب كان يريد الانتقال إلى الأهلي ولكنه في النهاية وافق وعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وتم إتمام الصفقة".

وأتم حديثه، "أن يكون لديك مدافعا هدافا ميزة كبيرة فضلا عن دور محمود الدفاعي المميز".

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