بملابس رياضية.. تدريبات شاقة لـ رانيا يوسف داخل صالة جيم (فيديو)

شاركت النجمة رانيا يوسف، جمهورها بفيديو جديد لها ظهرت فيه تقوم ببعض التدريبات الرياضية الشاقة داخل إحدى صالات الجيم.

وشجعت رانيا من خلال الفيديو جمهورها للعب الرياضة والاهتمام بصحتهم.

رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل "مملكة إبليس" حصريًا على منصة شاهد VIP، وهو من بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.



