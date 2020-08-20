مشروعات بالمليارات.. تعرف على الخطة الاستثمارية لسيناء في 2021

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لسيناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص دائما على إصدار توجيهاته للحكومة، للعمل في مختلف المحاور من أجل تنمية وإعمار سيناء، أرض الفيروز، وتوفير كل سبل الدعم، والتوسع في إقامة المشروعات القومية بها.





وفى هذا السياق، تسعى الدولة المصرية، بكل ما أوتيت من قوة، إلى الارتقاء بسيناء، مقدمة كل الدعم من أجل تعميرها، الذى يسير في اتجاه موازٍ لجهود الجيش والشرطة في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه.





استثمارات بـ275 مليار جنيه

ومن أجل ذلك توجه الدولة المصرية الكثير من الاستثمارات لصالح سيناء، حيث سبق أن أعلنت وزارة التخيط والتنمية الاقتصادية أن جملة الاستثمارات الموجهة لصالح سيناء حتى عام 2022، تبلغ 275 مليار جنيه.





وتتمثل أهم المشروعات الإنمائية بشبه جزيرة سيناء في المزارع السمكية علي مساحة 15590 فدانا بالمشروع القومي بقناة السويس، وإنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة، والمنطقة الصناعية ببورسعيد، وإنشاء 10 طرق بإجمالي 1339 كم بتكلفة 26.6 مليار جنيه، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ 5 مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، وتطوير ورفع كفاءة مطاري العريش وشرم الشيخ، وإنشاء مرسي للصيادين برمانة، وتطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، واستكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدينة بئر العبد، واستكمال رفع شبكات الكهرباء علي الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء.





مشروعات قومية على أرض الفيروز

ونفذت الدولة خلال الأعوام السابقة، عددا من المشروعات القومية على أرض سيناء، بتكلفة ضخمة، حيث بلغت جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، بخطة العام المالى 2019 - 2020، نحو 5.23 مليار جنيه، بواقع 2.85 مليار جنيه لشمال سيناء، و2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، محققة زيادة ملحوظة عن خطة العام المالي السابق لها، 2018 - 2019، والتي بلغت جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية شمال سيناء بها 1.619 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية جنوب سيناء 1.363 مليار جنيه.





وفى بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية المخصصة لتنمية سيناء، في خطة العام المالي 2020 - 2021، بلغت نحو 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، بزيادة بلغت 57.3% عن خطة العام الماضي 2019 - 2020، التي بلغت نحو 5.23 مليار جنيه.





وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة شمال سيناء خصص لها 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020 - 2021، بينما تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 3.68 مليار جنيه.



