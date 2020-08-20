فايلر يفكر في الدفع بمحمد هاني أمام الزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن فكرة الدفع بمحمد هاني في مركز الجناح لتعويض غيابات الفريق.



ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء السبت المقبل، في الأسبوع الواحد والعشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.




وفي ظل تعدد الغيابات وكثرة الإصابات داخل أسوار النادي الأهلي وكلها مؤثرة على الفريق، بجانب رحيل رمضان صبحى، وغياب حسين الشحات وإيقاف محمود كهربا، وجيرالدو الذى أصيب فى المباراة السابقة، الأمر صعب للغاية، وتعويضهم سيتطلب تغيير مراكز بعض اللاعبين.




من المرجح أن يلعب محمد هاني في مركز الجناح أمام الزمالك، وارد أن يغير فايلر طريقة اللعب، وقد يشارك وليد سليمان أساسيًا، في ظل امتلاكه الخبرات وحالته البدنية جيدة، مباراة الأهلي والزمالك تحتاج لاعبين قادرين على تحمل الضغوط.




ويسعى النادي الأهلي لإسعاد جماهيره في مواجهة غريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت المقبل في الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويتصدر النادي الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 56 نقطة بينما الزمالك بالوصافة برصيد 39 نقطة

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