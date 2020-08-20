صنعت عام 1778.. بيع 4 كراسي خشبية أثرية مكسورة مقابل أكثر من مليون دولار

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أربعة كراسي خشبية مكسورة صنعت عام 1778 بيعت بأكثر من مليون دولار.

وذكر المصدر أن الكراسي العتيقة صنعت عام 1778 للأخ الأصغر للإمبراطور الفرنسي لويس السادس عشر، شارل العاشر.

وصنعت الكراسي لتأثيث حجرة نومه الشهيرة في "قلعة باجاتيل" الفخمة في العاصمة باريس.

وكانت الكراسي معروضة للبيع في متحف اللوفر. وكان من المتوقع أن يجري بيعهم بنحو 600 ألف دولار أميركي، لكن ثمن بيعهم النهائي فاق التوقعات.

وكشف المصدر أن الكراسي الأربعة، التي تمت مصادرتها خلال الثورة الفرنسية عام 1789، بيعت مقابل نحو مليون و400 ألف دولار أميركي.

وصُنعت الكراسي من الخشب المطلي بالذهب، مع منحوتات لأغصان الغار. وصانعها هو جورج جاكوبس والنحات جان بابتيست رود.

يشار إلى أنه بعد فراره من فرنسا عام 1789، عاش شارل العاشر في إيطاليا وبلجيكا وروسيا قبل أن يستقر في بريطانيا.