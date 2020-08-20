هل تستبعد نجمة البوب بريتني سبيرز والدها من إدارة أعمالها؟!

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
رويترز
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تريد نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز استبعاد والدها من إدارة أعمالها وشؤونها الشخصية في تغيير كبير في نظام الوصاية عليها الذي حددته محكمة بمدة 12 عاما.

 

وقبيل جلسة محكمة في لوس انجليس يوم الأربعاء، قدم محامي نجمة البوب ​​البالغة من العمر 38 عاما وثائق تقول إن المغنية ”تعارض بشدة عودة جيمس (سبيرز) وصيا على شخصها“. ولم تذكر الوثيقة أسبابا لموقفها.

 

وعين جيمس سبيرز وصيا على ابنته في عام 2008 بعد أن خرجت حياة نجمة البوب ​​عن السيطرة وأدخلت المستشفى لتلقي العلاج النفسي.

 

وبعد عودة مسيرتها الفنية، انسحبت سبيرز من إقامة حفلات في لاس فيجاس العام الماضي ودخلت لفترة وجيزة منشأة للعلاج النفسي. لم تحيي حفلا منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 وقالت وثائق المحكمة إن ”رغبتها المعلنة هي عدم الأداء في هذا الوقت“.

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