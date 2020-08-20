حركة تنقلات جديدة بمديرية القاهرة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:19 ص
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
داليا عادل
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اعتمد اللواء اشرف الجندي مدير امن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء المباحث ومفتشي مباحث العاصمة.

حيث تم نقل المقدم أحمد البنداري من رئيس مباحث حلوان الي رئيس مباحث النهضة وتولي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وتولي المقدم محمد صقر رئيس مباحث الشروق والمقدم أحمد عاطف رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس.

كما تولى المقدم شريف الوكيل رئاسة قسم شرطة الشرابية والمقدم محمد عبدالمنعم رئيس مباحث بدر والمقدم أحمد التحيوي رئيسا لمباحث بولاق أبو العلا والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث شبرا.

ومن جانبه تولي العقيد سمير مجدي منصب مفتش مباحث الشروق والعقيد محمد الشموطي مفتشا لمباحث شمال القاهرة والمقدم علاء خلف الله لفرقة مباحث مصر الجديدة.

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة حبس مدير مصنع لتصنيع اللحوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته علي 1.450 طن لحوم فاسدة، وطالبت بتحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ووجهت له النيابة تهمة الغش التجاري والتدليس علي جمهور المستهلكين.

البداية تعود عندما تمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (1،450 طن سلع غذائية مقطعات كبدة، مقطعات لحوم، بانيه دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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