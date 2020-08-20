حركة تنقلات جديدة بمديرية القاهرة
الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:19 ص
داليا عادل
Advertisements
اعتمد اللواء اشرف الجندي مدير امن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء المباحث ومفتشي مباحث العاصمة.
حيث تم نقل المقدم أحمد البنداري من رئيس مباحث حلوان الي رئيس مباحث النهضة وتولي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وتولي المقدم محمد صقر رئيس مباحث الشروق والمقدم أحمد عاطف رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس.
كما تولى المقدم شريف الوكيل رئاسة قسم شرطة الشرابية والمقدم محمد عبدالمنعم رئيس مباحث بدر والمقدم أحمد التحيوي رئيسا لمباحث بولاق أبو العلا والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث شبرا.
ومن جانبه تولي العقيد سمير مجدي منصب مفتش مباحث الشروق والعقيد محمد الشموطي مفتشا لمباحث شمال القاهرة والمقدم علاء خلف الله لفرقة مباحث مصر الجديدة.
اقرا أيضا.. حبس مدير مصنع لتصنيع اللحوم
أمرت نيابة القاهرة الجديدة حبس مدير مصنع لتصنيع اللحوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته علي 1.450 طن لحوم فاسدة، وطالبت بتحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.
ووجهت له النيابة تهمة الغش التجاري والتدليس علي جمهور المستهلكين.
البداية تعود عندما تمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (1،450 طن سلع غذائية مقطعات كبدة، مقطعات لحوم، بانيه دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم تحرير محضر بالواقعة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا