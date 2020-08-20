برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا مازال يُراود إدارة برشلونة الإسباني وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالنجوم اللامعة التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن الفريق فشل في آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لم تتوقف عن تدعيم الفريق بالنجوم من أصحاب المستوى الرفيع ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سعى جليًا أيضًا لإعادة نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الممكن أن يصبح دوني فان دي بيك أول صفقة لفريق برشلونة في الموسم المقبل مع وصول رونالد كومان إلى منصب المدير الفني للنادي الكتالوني.

وونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر هولندية أن يكون دوني فان دي بيك أول صفقة يقوم بها برشلونة في الصيف الحالي بعد تعاقده مع كومان لتدريبه.
وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ألفريد شرودر سيكون مساعد كومان في برشلونة وأن الاختيار قد وقع عليه من قبل المدير الفني الهولندي.

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