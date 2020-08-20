كارتيرون يفضل أبو جبل على جنش لحراسة عرين الزمالك ضد الأهلي

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدفع بمحمد أبو جبل لحراسة عرين الأبيض في مباراة الأهلي السبت المقبل.

















ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في الأسبوع الواحد والعشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري.

















واعتمد كارتيرون على محمود جنش لقيادة حراسة المرمي في مباراة الزمالك وإف سي مصر الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

















وضمت تشكيلة الزمالك لمواجهة الأهلي كل من: محمد أبو جبل، محمود عبدالرحيم جنش، ياسين مرعى، محمد عبدالغنى، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو.















