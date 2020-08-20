ترامب: سنفرض عقوبات دولية على إيران

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده سوف تفرض عقوبات دولية على إيران بموجب آلية "سناباك".

وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي، بثته "سكاي نيوز عربية": أبلغت وزير الخارجية بومبيو لإبلاغ الأمم المتحدة بأن واشنطن ستفرض العقوبات على إيران بمقتضى آلية "سناباك".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران.

وأشارت الوزارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أن العقوبات تشمل 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية.

وأوضحت، أن برامج إيران النووية والعسكرية تهديد خطير للسلم الدولي، لافتة إلى أن شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري متورطة في بناء موقع فوردو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترامب بوابة الفجر الفجر إيران

أخبار تهمك

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ 19 دقيقة

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. بيراميدز يعرض هذا المنصب على أسطورة الأهلي المغضوب عليه

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة ريال مدريد: أستمتعت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا في مرمى الولايات المتحدة.. عقوبات تنتظرها في حالة شراء س-400 الروسية

عاجل.. مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران

أمريكا تفرض عقوبات علي ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي

ردا على هجوم سابق... تحذيرات أمريكية من هجوم إلكتروني إيراني

عقوبات أمريكية على شركات وأفراد من الصين لصلتهم بإيران

عقوبات أمريكية جديدة علي قطاع البناء في إيران

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 ص

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

11:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية