ترامب: سنفرض عقوبات دولية على إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده سوف تفرض عقوبات دولية على إيران بموجب آلية "سناباك".





وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي، بثته "سكاي نيوز عربية": أبلغت وزير الخارجية بومبيو لإبلاغ الأمم المتحدة بأن واشنطن ستفرض العقوبات على إيران بمقتضى آلية "سناباك".





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران.





وأشارت الوزارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أن العقوبات تشمل 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية.



