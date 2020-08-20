هند صبري تنشر الأمل ضد التحرش والعنف الأسري على غلاف مجلة عربية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت النجمة هند صبري ضيفة على غلاف مجلة فوج العربية في عددها الخاص جدا لشهر سبتمبر المقبل والذي تناقش فيه  صبري  قضية العنف الأسري الذي تتعرض له النساء في المنطقة، حيث تقول: “لا بد من توعية الشباب وتشجيع البنات على كسر حاجز الخوف وفضح المتحرشين“.

 

وتعد النجمة والمنتجة القادمة من تونس وتعيش بمصر وتحمل جنسيتي البلدين نموذجاً يحتذى به للنساء المتمكنات في العالم العربي، كما أنها من أشد المؤمنات بقوة الأمل. ويحتفي عدد لشهر سبتمبر بالمجلة  بالشخصيات الرائعة التي تلهمنا بقصصها في مواجهة التحديات بالصمود وتحقيق الإنجازات، ومنهم: وعد الخطيب، وأحمد جودة، وجورجيو أرماني، وجايد ثيروال، وكريكور جابوتيان، ورشيدة طليب، وكثيرين غيرهم.

 

المجلة أطلقت على عددها عدد الامل، والغلاف تصوير عمر عز الدين وستايلست ياسمين عيسى وماكياج أية عبد الحميد وشعر احمد منير وتم إنتاجها بواسطة snap14.

هند صبري تنشر الأمل ضد التحرش والعنف الأسري على غلاف مجلة عربية
هند صبري تنشر الأمل ضد التحرش والعنف الأسري على غلاف مجلة عربية

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