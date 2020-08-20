ننشر أسماء ضحايا تصادم "ميكروباص" بـ"لودر" في بني سويف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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حصلت "الفجر" على أسماء متوفيين و9 مصابين في حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بـ"لودر" بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف أمام كافتيريا السوهاجي اتجاه القاهرة، ونقلتهم 8 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بـ"لودر" ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث، أمام كافتيريا السوهاجي اتجاه القاهرة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ8 سيارات إسعاف، انتقلت لموقع البلاغ ونقلت جثتين و9 مصابين من مكان الحادث إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وجاري علاج المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن سيارات الإسعاف نقلت جثتين لمتوفين من موقع الحادث لمستشفى بني سويف التخصصي، وبالاطلاع على هويتهما تبين أنهما "عبد العليم شحاته تمام" ٨٥ سنة، بدون عمل، وإبراهيم حسانين عبد العليم، ٥٦ سنة، كاتب بالوحدة الصحية، يقيمان محافظة قنا، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما نقلت سيارات الإسعاف 9 مصابين، هم: متولى جاد، ٤٥ سنة، عامل، مقيم قنا، مصابًا بجروح بالرأس، ومحمد عيد محمد، ١٧ سنة، مقيم قنا، مصابًا باشتباه كسر بالساق، وقاسم منصور صديق، ٥٧ سنة، مقيم المنيا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الايسر، ووحيد محمد عطية، ٣٥ سنة، مقيم قنا، مصابًا بفقدان للوعي "غيبوبة"،

ومحمد عطا شحات، ٢٨ سنة، مقيم المنيا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، وأسامه محمد كمال، ١٨ سنة، مقيم قنا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وباسم على إبراهيم، ٢٠ سنة، مقيم المنيا، مصابًا بجروح وسحجات، واحمد عثمان على إبراهيم، مصابًا بفقدان للوعي "غيبوبة"، ومحمد الضاحى محمد بغدادي، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن لجثتي المتوفين بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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