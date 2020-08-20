نهايات مأساوية لشخصيات "مملكة إبليس".. تعرف على التفاصيل

مثلما بدأت القصة بحرق حارة حدّق وأخذها من الحسينينة، انتهى الفصل الثاني بحرق حارة الجنة من قبل حنيّة، لتنتهي كل الصراعات الدائرة أهل الحارة، فكيف انتهت حكايات الشخصيات؟

أزهار (غادة عادل): في طريقها للهرب من الحارة، وسرقة كنوزها بعدما هزمتها حنيّة (رانيا يوسف)، تسللت داليدا (إيمان العاصي) من خلفها وحبستها بداخل غرفة الكنز، يصبح هو مثواها الأخير.

كاسيا (سلوى خطّاب): قررت الهرب مع أزهار، وجمّعت كل أموالها وذهبها، وذهبت مع أزهار لسرقة الكنز، ولكن نالها نفس المصير، حيث ستمكث مع أزهار في غرفة الكنز حتى النهاية.

حنيّة (رانيا يوسف): تمكّنت أخيرًا من كسر شوكة أزهار، والانتقام من الحارة، بعدما حرقتها كلها، ولم تنل ابنها بودي (خالد أنور) ولا ابنتها غُريبة (أسماء جلال) وظلت تسير في الحارة وهي تغني "أنت تروح وتمشي، وأنا أسهر مانمشي.."

الخواجة (أحمد داود): بعد رفض العجوز قتله، تسللت واطفة (أمينة العربي) من ظهره، لتطعنه بالسكين وتقتله، بينما كان يحفر كي يخبأ أموال أزهار وكاسيا ظنًا منه بأنها من حق الحارة.

داليدا (إيمان العاصي): بكت بعد مقتل شقيقها الخواجة، وذهبت لتحبس أزهار وكاسيا لأنهما كانتا قادرتين على إبقائه حيًا، ولم ينبهانه بمجيء واطفة، ثم شاهدت الحارة وهي تحترق، ووقفت تشاهد جنان حنيّة، وهي تفكر في إطفاء الحريق.

العجوز (محمود الليثي): خان أهله الحسينينة، وتعاون مع أهل الحارة ليحافظ على حياتهم، بعدما شك في أن الحارة تعود للحسينية، وأيضًا بكى على موت صديقه وهو من أخبر داليدا.

الشيخ رمزي (علاء حسني): حاول منع حنيّة من حرق الحارة ولكنه فشل، فأخبرها بأنه لا يعلم مكان ابنها بودي، وفي النهاية وقف بجوار داليدا يشاهد الحارة تحترق.

حماصة (كريم قاسم): أخذت حنيّة جثّته وألقت بها في البحر

بودي (خالد أنور): لم يعرف أحد مكانه حتى نفذت حنية خطتها بالكامل، ولكنه اختبأ ولم يظهر إلا مع غُريبة بينما هي تغادر الحارة.

غُريّبة (أسماء جلال): بعدما عرفت أن أمها هي حنيّة، وأدركت ما فعلته بحماصة، قررت مغادرة الحارة وفراق كاسيا التي ربتها، وبعد أن خرجت غريبة من الحارة، وأصبحت هي الناجية الوحيدة، لمحت على الطريق الكلب الحارس وخلفه خرج بودي، ليهربا سويًا من حارة الجنّة.

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

طارق الجنايني هو مؤسس شركة TVision، أنتج أكثر من عشرين مسلسل تليفزيوني ناجح ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، من بينهم أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، والكوميدي ريّح المدام، والدرامي حكايات بنات،, بجانب النسخة العربية من البرنامج العالمي Saturday Night Live، تعاون مع الكاتب محمد أمين راضي في عدة أعمال تلفزيونية بدايةً من نيران صديقة 2013، العهد (الكلام المباح) 2015، ومؤخرًا مملكة أبليس والذي يُعرض فصله الثاني حصريًا على منصة شاهد بعد نجاح الفصل الأول، ويعمل طارق حاليًا على إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير Suits الحاصل على تقييم 8.5 على موقع IMDb، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وفريق العمل قريبًا.