ميدو يوجه رسالة قوية لخالد جلال بشأن تسريب تشكيل الزمالك













أوضح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أنه لم يكن يرغب في اشتعال أي أزمات، مع خالد جلال مدرب نادي مصر.





وكان صرح ميدو أمس في برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، بأن خالد جلال مدرب نادي مصر علم تشكيل الزمالك قبل مواجهة الفريقين، وقام بتغيير خطته على هذا الأساس، واستطاع اقتناص نقطة ثمينة أمام الأبيض.





وأشار ميدو إلى أن خالد جلال في تصريح إذاعي هو الذي قال هذا الحديث وأكد أن تشكيل الزمالك تم تسريبه له وهذا خطأ منه.



