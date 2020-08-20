مفأجاة.. بيكيه على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي









ذكرت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن إقتراب رحيل جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نحو البريمرليج.









وفقاً لموقع " البرنابيو " فإن المدافع الاسباني بات على أعتاب الإنتقال إلى البريمرليج من بوابة فولهام الانجليزي.





ومن المنتظر أن يقدم النادي الإنجليزي عرض إلى برشلونة من أجل التعاقد مع قائد الفريق، خاصه بعد إصرار الاول على الرحيل خارج الكامب نو في الصيف.









ومن جهه اخري لا يمانع برشلونة في التخلي عن خدمات بيكيه، خاصة بعد التعاقد مع رونالد كومان خلفا لكيكي سيتين، وبداية عهد جديد في مسيرة النادي.









وكان بيكيه قد صرح عبر قنوات " بي أن سبورت " عن رغبته في الرحيل عن برشلونة، وفتح المجال أمام النادي للتعاقد مع عناصر شابة، على هامش الخروج المزل أمام بايرن ميونيخ.







