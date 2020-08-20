عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات داخل وخارج البلاد وتحديد القائمين عليه، حيث أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة لبيع أجهزة الحاسب الآلي "له معلومات جنائية"، بإدارة نشاط الشركة المُشار إليها في تمرير المكالمات الدولية (نشاطها المعلن الصوري يقتصر على بيع أجهزة الكمبيوتر) بما يضر بالمال العام ويكبد الجهات المعنية خسائر كبيرة.

بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وتبين عدم تواجده، وأمكن ضبط شقيقة القائم على إدارة النشاط" له معلومات جنائية"، كما تم ضبط نظام مُتكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة والواردة فى حالة تشغيل داخل مقر الشركة.

بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بقيامه وشقيقه بإنشاء وإدارة النظام بداخل وخارج البلاد.

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