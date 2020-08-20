مصرع 2 وإصابة 9 في تصادم "ميكروباص" بـ"لودر" في بني سويف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث سير وقع مساء الأربعاء إثر تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بـ"لودر" بالطريق الصحراوي الشرقي أمام كافتيريا السوهاجي، اتجاه القاهرة ونقلت 8 سيارات إسعاف ضحايا الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بـ"لودر" ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث، أمام كافتيريا السوهاجي اتجاه القاهرة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ8 سيارات إسعاف، انتقلت لموقع البلاغ ونقلت جثتين و9 مصابين من مكان الحادث إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وجاري علاج المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن لجثتي المتوفين بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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