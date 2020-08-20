تفاصيل اجتماع النائب البطريركي مع خدام أمناء الخدمة بكنيسة الزيتون

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، أمس الأربعاء، مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون.





وشارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.





وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.





وألقي نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخري، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج.





وأضاف نيافته: أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهي روح القيامة.





وكان الأنبا باخوم قد هنأ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.





وجاء نص برقية التهنئة كالآتي:

السادة الاجلاء، بالنيابة عن غبطة ابينا البطريرك، الانبا إبراهيم اسحق، وبالأصالة عن نفسي، أتقدم اليكم بخالص التهنئة بمناسبة راس السنة الهجرية. اعاده الرب علينا بكل خير ووحدة وسلام.

كل عام وانتم بخير.





وفي سياق آخر، أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني.





وكان قد تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في ٦ فبراير الماضي لأجهزة Android وفي ٣٠ يوليو لأجهزة IOS.





ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها: أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android، يحوي مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.



