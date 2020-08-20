البابا يوقع عقد كنيسة ومركز جديد لأسقفية شباب أمريكا وكندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) أول أمس بالمقر البابوي القاهرة.

واعتمد قداسته خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.

والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.





وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.

كما بارك توقيع قداسة البابا بدء خدمة:

١- مركز تدريب خدام الشباب

٢- مركز مكافحة الإدمان

٣- مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة

٤- المهرجان الأول Youth 4 Jesus.





وفي سياق آخر، قام الأنبا كاراس، اسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، امس الأربعاء، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.





كما قام أيضًا بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.





يذكر أن دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو تم الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو ٢٠١٩.









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وفي إضافة تعليمية رائدة أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني، حمل اسم "Ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲛⲁⲕⲉⲗⲱⲛ" (مصباح النقلون).





كان قد تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في ٦ فبراير الماضي لأجهزة Android وفي ٣٠ يوليو لأجهزة IOS.





ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها:أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android، يحوي مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.



