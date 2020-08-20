أسطورة ريال مدريد: أستمتعت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ





ودع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن مني بهزيمة ثقيلة في دور ربع النهائي، من البطولة.









وأثارت هزيمة البلوغرانا امام العملاق البافاري بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضجه كبيرة في الوسط الإعلامي الاسباني، خاصة بعد إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكاتالوني بالرحيل عن كامب نو.









وعلق الفارو ميخيا أسطورة فريق ريال مدريد على الهزيمة التاريخية لبرشلونة قائلًا "لن اقول انني غير سعيد, انا لا احب ان ارى خسارة الأندية الإسبانية لكن الحقيقة استمتعنا بخسارة برشلونة".





وأضاف " حتى لو لعب برشلونة 100 مرة لن يخسروا بهذه النتيجة. لا ادري كم مرة في تاريخ برشلونة خسروا بهذه النتيجة".









واردف " كان يوم سيء للغاية للاعبين ، اعتقد ان النادي يعاني اداريًا ، وايضا اللاعبين يشعروا بالحزن حتى هذه اللحظة ".







