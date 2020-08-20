ميدو يكشف تشكيل الأهلي في لقاء القمة









توقع أحمد حسام ميدو تشكيل الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز.









وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " فايلر سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة ، أيمن اشرف ، علي معلول





خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد هاني





خط الهجوم: أفشة، مروان محسن، أجايي.



