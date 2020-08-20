ميدو يكشف تشكيل الأهلي في لقاء القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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توقع أحمد حسام ميدو تشكيل الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز. 


وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " فايلر سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة ، أيمن اشرف ، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد هاني 

خط الهجوم: أفشة، مروان محسن، أجايي. 

وختم حديثه قائلا:" بادجي سيكون ورقة رابحة على دكة البدلاء وسيتم الدفع به في الشوط الثاني للقاء".

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