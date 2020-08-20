مدير الإسعاف الطائر: نقلنا "طفل العجانة" بعد تدهور حالته

قال الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الطائر، إن هناك سيارة إسعاف تحركت بالطفل ولكن الحالة بدأت في التدهور فقرروا العودة مرة أخري إلى المستشفى لنقله بوسيلة أخري، موضحا أن المحافظ تحدث مع الوزيرة ووزير الطيران المدني قرر تخصيص طائرة.





وأضاف "العزب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرفق لديه الأدوات الطبية اللازمة التي تحول الطائرة إلى غرفة عناية مركزة لرعاية الحالة الصحية.





من جانبه قال مصطفى جندي، والد الطفل محمد ضحية واقعة العجانة في أسوان، خلال اتصال مشترك، إن السيارة بها خطورة على حالة الطفل بسبب المطبات وقررنا العودة بعد تحركنا، لافتًا إلى أن أبنه وصل إلى القاهرة عبر الطائرة، تابع: "نشكر المحافظ على الجهد اللي عمله".





وتابع: "نقله بالطائرة كان جيدًا وحالته الصحية كانت مطمئنة، ونشكر وزيرة الصحة لتجاوبها مع الحالة، ونشكر كل شخص ساهم في إنقاذ محمد".





هذا، ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف ب "طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعي ، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدني، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوي .





وأضاف أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.



