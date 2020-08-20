"متحدث الوزراء": غرفة عمليات مركزية لمتابعة عودة المدارس
الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:49 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستوفر جرعات مضاعفة عن كل عام لأنفلونزا الموسمية، موضحًا أن تزامن الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا سيكون صعبًا، وسيتم استهداف كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،:"يجب على المواطنين عدم التكالب على شراء مصل الأنفلونزا الموسمية، ويجب التفرقة بين أن مصل الأنفلونزا يحمي من ذلك الفيروس وليس فيروس كورونا، مضيفًا: "متوقع هذا العام شراء مصل الأنفلونزا بسبب فيروس كورونا، خطورة الفترة القادمة تأتي بسبب الأنفلونزا العادية تزامنا مع فيروس كورونا".
وتابع "متحدث الوزراء": "الدولة المصرية حققت إنجاز في مواجهة فيروس كورونا"، موضحًا أن الحكومة جاهزة لشراء لقاحات فيروس كورونا في حال اعتمادها والبدء في إنتاجها على مستوي العالم، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي في عودة الدراسة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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