"متحدث الوزراء": غرفة عمليات مركزية لمتابعة عودة المدارس

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستوفر جرعات مضاعفة عن كل عام لأنفلونزا الموسمية، موضحًا أن تزامن الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا سيكون صعبًا، وسيتم استهداف كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.





وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،:"يجب على المواطنين عدم التكالب على شراء مصل الأنفلونزا الموسمية، ويجب التفرقة بين أن مصل الأنفلونزا يحمي من ذلك الفيروس وليس فيروس كورونا، مضيفًا: "متوقع هذا العام شراء مصل الأنفلونزا بسبب فيروس كورونا، خطورة الفترة القادمة تأتي بسبب الأنفلونزا العادية تزامنا مع فيروس كورونا".





وتابع "متحدث الوزراء": "الدولة المصرية حققت إنجاز في مواجهة فيروس كورونا"، موضحًا أن الحكومة جاهزة لشراء لقاحات فيروس كورونا في حال اعتمادها والبدء في إنتاجها على مستوي العالم، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي في عودة الدراسة.



