ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لوكاكو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.


ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النادي الملكي قد وضع مهاجم النيراتزوري على خارطة التعاقدات لميركاتو صيف 2021.

ويبحث الميرغني عن التعاقد مع مهاجم قوي لمنافسة كريم بنزيما صاحب الـ 33 عام، الذي يكتب الفصول الأخيرة في رحلتة مع ريال مدريد.

ومن جهه أخري لم يتواصل ريال مدريد إلى إتفاق مع كليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، وهالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند من أجل تدعيم خط الهجوم، لذلك سيكون لوكاكو خيار جيد في حال فشل التعاقد مع أحد الثنائي.

يذكر أن لوكاكو قد قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة النيراتزوري هذا الموسم منذ وصولة إلى النادي في مطلع الموسم الجاري قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث سجل المهاجم البلجيكي 33 في كافة المسابقات، ويفصلة هدف وحيد عن رونالدو الذي سجل 34 هدف في موسمه الأول مع البيانكونيري في الكالتشيو.

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