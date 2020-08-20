بيراميدز يستهدف التعاقد مع رينيه فايلر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخطط نادي بيراميدز للتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، ليسود القلق داخل جدران القلعة الحمراء.

جاء ذلك حسب ما أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، خلال برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على شاشة قناة النهار، مشيرا إلى أن الأهلي قلق بسبب أن الخبر تم نقله من سويسرا والإعلام هناك دقيق جدا في أخباره.

وواصل، "توقيت خروج الخبر قبل مباراة القمة أمام الزمالك المقرر له السبت المقبل، يثير قلق مسؤولي الأهلي لأن الزمالك يستغل هذا الأمر في الحرب النفسية قبل القمة".

جدير بالذكر أن هناك تقارير سويسرية أكدت أن فايلر سيرحل عن الأهلي في سبتمبر المقبل وينتقل لتدريب بيراميدز.

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