نادر السيد: رشحت محمد إبراهيم للإنضمام إلى بولونيا الإيطالي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للإنضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بولونيا الإيطالي كان يرغب فى ضم رمضان صبحي، وتحدثوا معي أمس وبلغتهم بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز".
 
وأضاف: "عرضت على النادي الإيطالي، اللاعب محمد إبراهيم، نظرًا لأنه يملك إمكانيات فنية ومهارية رائعة تؤهله على الإحتراف فى الدوري الإيطالي".

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