نجم الأهلي السابق: مصطفي محمد عليه تطوير نفسه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أحمد بلال، نجم مصر والأهلي السابق، أنه طالب مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، بضرورة تطوير مستواه من أجل استمرار تألقه.

وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "جماهير الزمالك تضع مصطفي محمد تحت ضغط مستمر، وجعلوه بطل فى وقت قصير وهذا سبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة".
 
وأضاف: "جماهير الزمالك اعتبروا تصريحاتي بأنها ضد مصطفي محمد وحولوا الأمر إلى معركة، ولم أتراجع عن تصريحاتي حول اللاعب بعد هجوم المشجعين".

ويذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي.

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