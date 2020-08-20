نادر شوقي يكشف حقيقة تحامله على رمضان صبحي لمصحلة الأهلي













أجرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، اتصالا هاتفيًا، بوكيل اللاعبين نادر شوقي، وذلك للتحدث حول أزمة رمضان صبحي مع الأهلي.





وكان الأهلي أعلن رغبة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد، في اللعب لبيراميدز وعدم الاستمرار في القلعة الحمراء.





وأوضح ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس، أن نادر شوقي أقسم له في المكالمة التي جمعتهما، أنه كان يعمل لمصلحة رمضان صبحي موكلهُ ولا يعمل لمصلحة الأهلي فقط كما كان يظن رمضان.





وأشار إلى أن العرض المقدم من فريق باشاك شهير التركي لضم رمضان صبحي، كان عن طريق نادر شوقي، كما أوضح الأخير.





وتابع، "نادر كشف لي عن تفاصيل عرض نادي باك شهير التركي لرمضان، وقيمته 2 مليون يورو ومميزات إضافية لنادي هدرسفيلد الإنجليزي، مما يأتي في مصلحة اللاعب".



