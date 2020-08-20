بإطلالة أنيقة داليا مصطفى تخطف الأنظار على "إنستجرام"

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غازلت الفنانة داليا مصطفي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت داليا بالصورة بإطلالة أنيقة ومتميزة مرتدية فستان قصير باللون الأحمر ، وانتعلت معه حذاء ذو كعب أسود ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات أهمها "قمر من يومك ياروحي ".



وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.



