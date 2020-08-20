مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة كوليبالي





اقترب نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقالت تقارير صحفية انجليزية أن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي لديه اتفاق مبدئي مع نادى نابولي الإيطالي لضم المدفع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نادي نابولي الإيطالي هذا الصيف.





وأضافت التقارير الإنجليزية على لسان مصادر مختلفة في إيطاليا أن مانشستر سيتي أخبر نادي نابولي بموافقة على قيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى 5-6 مليون يورو كمكافآت.



