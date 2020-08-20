إزالة 500 حالة إشغال وتحرير 15 محضرًا في بني سويف (صور)

شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أمس الأربعاء على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة.





وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة على يوسف، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، في حضور اللواء طه الدرباشي مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد البكري شرطة المرافق، والرائد مينا جرجس شرطة المسطحات، نواب رئيس المدينة "محمود السكري وماجد رمضان وعادل عوض" ومسؤولي الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.





وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع أكثر ما يقرب من 500 حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: "تاندات" وباعة جائلين وفتارين وثلاجات وموازين وسلالم حديد وغيرها، كما تم تحرير 15 محاضر بيئة متنوع للمخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات وتيسير حركة المرور والمشاة ، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وفي سياق منفصل ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (54) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،،والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، والأستاذة سمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة





وخلال الاجتماع تمت مناقشة 84 تظلم لطلبات تقنين، حيث تمت الموافقة على قبول 5 تظلمات جديدة، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1786طلب تقنين، في حين وصل إجمالي العقود المحررة إلى 637عقدًا بواقع (468 مباني و169 زراعة)،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.



