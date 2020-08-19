كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك مشادة حدثت بين نادر شوقي، وكيل اللاعبين، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان احتد على نادر شوقي وأكد له بأنه لا يبحث له عن عروض إحترافية خلال الفترة الأخيرة، وتفاجيء اللاعب من شخص أخر فى الجلسة بأن هناك عرض من بيراميدز".
 
وأضاف: "شريف إكرامي ووالده لم يكن لهما دخل على الإطلاق فى انتقاله إلى صفوف بيراميدز، وأبلغهما بعد اتفاقه مع مسؤولو النادي على كافة التفاصيل المالية".

ويذكر أن رمضان صبحي رفض الاستمرار مع النادى الأهلى ورحل بعد نهاية إعارته وعاد لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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