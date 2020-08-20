بعد تعرضه لحملة تنمر.. حمادة صميدة يحضر العرض الخاص لفيلم 'توأم روحي'

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حضر الفنان الشاب حمادة صميدة، والذي يعتبر ضمن حديث مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة العرض الخاص لفيلم 'توأم روحي' والمقام بإحدي السينمات في منطقة السادس من اكتوبر.



ويعتبر حضور صميدة، بعد إعلانه عن اكتئابه الشديد بسبب تعرضه لحالة تنمر شديدة بسبب ملامح وجهه، حيث كتب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "دائما لا أعترض على شكلي، في البداية كنت أتعرض للتنمر وكنت آخذ الموضوع ببساطة وعلى سبيل الهزار، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت أدخل في موجة اكتئاب".





وأكد صميدة، في تصريحات صحفية إنه خرج تدريجًيا من هذه الحالة، بسبب بعض الأصدقاء المقربين له في الوسط، والذين وقفوا بجانبه ودعموه حتى اكتسب الثقة مرة أخرى وأن المنتج محمد السبكي يعتبر من ضمن الداعمين له.



فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

