بريطانيا تسجل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، مقابل 1،089 حالة تم تسجيلها أمس الثلاثاء.

 

ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,396 مليون إصابة، بينهم أكثر من 786 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,122 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الباص

أخبار تهمك

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكذب رمضان صبحي: نادر شوقي لم يكن يعمل لمصلحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يُخطط لتوجيه ضربة جديدة للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ 40 دقيقة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

منذ 40 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إسبانيا تسجل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإماراتية تعلن عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص لفيروس كورونا

تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

الصحة الجزائرية: تمكنا من تجاوز مرحلة الخوف من انتشار كورونا

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

11:30 م

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية