حسن الرداد بالكمامة في العرض الخاص لـ"توأم روحي" (صورة)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني" صور لحضور الفنان حسن الرداد، بالكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" وذلك أثناء العرض الخاص لفيلم توأم روحي.


كما حضر العرض الخاص الفنانة أمينة خليل، الفنانة عائشة بن احمد، المخرج عثمان أبو لبن، السيناريست أماني التونسي، المنتج أحمد السبكي، والفنان محمود عبد المغني والفنانة ايمي سمير غانم.


فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

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