الخارجية الأمريكية: تم إخطار هونج كونج بشكل رسمي إنهاء 3 اتفاقيات ثنائية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إخطار مدينة هونج كونج بشكل رسمي إنهاء 3 اتفاقيات ثنائية معها بعد فرض الصين القانون الأمني عليها.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس اليوم الأربعاء: إن "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق بشأن قرار بكين بفرض قانون الأمن القومي، الذي يسحق حريات سكان هونج كونج"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وفى وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات بتهمة تقديم دعم مادي لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير".

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها: إن شركة بارثيا للشحن وشركة دلتا لقطع الغيار قدمتا قطع غيار وخدمات لوجستية رئيسية لشركة "ماهان إير" التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء بموجب إجراءات مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

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