بشرى سارة من وزارة الزراعة للمواطنين.. والتنفيذ خلال ساعات (فيديو)

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن جميع الحدائق التي لها أسوار وتطبق نظام الدخول بالتذاكر يرسى عليها قرار الفتح، مثل حدائق الحيوان والأورمان، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق عدة إجراءات عند فتح الحدائق





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن هناك فريق عمل مسؤولا عن عملية مراجعة الحدائق وفتحها، مضيفًا أن الوزارة ستعلن موعد فتح الحدائق خلال الساعات القليلة المقبلة التابعة للوزارة.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: هناك متابعة دورية لعملية تطهير الحدائق، ويتم تطبيق معايير النظافة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى وجود وضع بوابات تعقيم".





وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم، وأيضا الاجتماع الذى تلاه للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، شهدا مناقشة تطورات الوضع الراهن في مصر.





وأضاف أن الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أكدت على ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي، والاستمرار في ارتداء الكمامات، لكى تمر الأمور بسلام، ونستمر في الأرقام والمعدلات الجيدة، التي وصلنا لها في هذا الملف.



