بشرى سارة من وزارة الزراعة للمواطنين.. والتنفيذ خلال ساعات (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:19 ص
محمد القرش متحدث وزارة الزراعة
محمد القرش متحدث وزارة الزراعة
داليا الحسين
Advertisements
قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن جميع الحدائق التي لها أسوار وتطبق نظام الدخول بالتذاكر يرسى عليها قرار الفتح، مثل حدائق الحيوان والأورمان، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق عدة إجراءات عند فتح الحدائق

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن هناك فريق عمل مسؤولا عن عملية مراجعة الحدائق وفتحها، مضيفًا أن الوزارة ستعلن موعد فتح الحدائق خلال الساعات القليلة المقبلة التابعة للوزارة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: هناك متابعة دورية لعملية تطهير الحدائق، ويتم تطبيق معايير النظافة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى وجود وضع بوابات تعقيم".

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم، وأيضا الاجتماع الذى تلاه للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، شهدا مناقشة تطورات الوضع الراهن في مصر.

وأضاف أن الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أكدت على ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي، والاستمرار في ارتداء الكمامات، لكى تمر الأمور بسلام، ونستمر في الأرقام والمعدلات الجيدة، التي وصلنا لها في هذا الملف.

وأكد رئيس الوزراء على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة موعد فتح الحدائق فتح الحدائق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ 19 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف تشكيل الأهلي في لقاء القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة ريال مدريد: أستمتعت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. بيراميدز يعرض هذا المنصب على أسطورة الأهلي المغضوب عليه

منذ ساعة و 26 دقيقة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من وزارة الزراعة للمواطنين.. والتنفيذ خلال ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

حديقة الحيوان: الحمار الوحشي "المغشوش" لا يمت لنا بصلة

"الزراعة": تهيئة جميع الحدائق والمنتزهات.. وطرح كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة

"الزراعة" تكشف الاستعدادات لـ شم النسيم

"الزراعة": 50 ألف زائر لحديقة الحيوان حتى الآن احتفالا بأعياد الربيع

الزراعة: نرفع كفاءة الحدائق لاستقبال المواطن بعد افتتاحها

حديقة الحيوان تكشف الإجراءات الاحترازية حال إعادة فتحها (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 ص

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

11:28 م

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية