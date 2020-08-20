محافظ كفر الشيخ: الطفلة أمنية تحتاج دعما نفسيا قويا

وصف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"، بالمؤسفة، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي طالت طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل محاسبة الجناة، متابعا: "انتهاكات أكثر من اللازم جسديًا لطفلة لا تتعدى الـ9 سنوات.. واقعة مؤسفة"، مشددًا على أن الطفلة في حاجة إلى دعم نفسى قوى.





وأضاف "نور الدين "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتواصل الآن مع أفراد الأسرة التي تنتمى لها الطفلة، من أجل توفير ما يلزم لهم معنويًا ونفسيًا، متابعا: "وبخاصة الطفلة أمنية التي في حاجة إلى علاج طبي ونفسي للتخلص من آثار الحادث".





من جانبه قال الدكتور حسام المصري ، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ، خلال اتصال آخر بالبرنامج، إن الصور المتداولة للطفلة "أمنية"، تقشعر لها الأبدان، وبشعة بشكل كبير، مشددًا على أن مجلس الوزراء تعامل مع الواقعة فور علمه بها.





هذا وقام فريق الرصد الإعلامي بلجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برصد مجموعة من الصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة "أمنية" 9 سنوات، محافظة الغربية، يظهر عليها علامات تعذيب بدنى كبيرة وحروق بالغة في جميع انحاء جسدها ومناطق حساسة.



