عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي









كشف الإعلامي إسلام صادق، أن نادي بيراميدز لم يحصل على الاستغناء الخاص برمضان صبحي، من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "ما تردد عن انتقال رمضان صبحى إلى الدوري الإماراتي عار تمامًا عن الصحة، واللاعب أنهي كافة تفاصيل تعاقده مع بيراميدز خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "بيراميدز سيعلن تعاقده مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي فى مؤتمر صحفي خاص لكل لاعب، والإعلان سيكون نهاية الموسم".



