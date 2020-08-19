عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:30 م
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، أن نادي بيراميدز لم يحصل على الاستغناء الخاص برمضان صبحي، من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "ما تردد عن انتقال رمضان صبحى إلى الدوري الإماراتي عار تمامًا عن الصحة، واللاعب أنهي كافة تفاصيل تعاقده مع بيراميدز خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "بيراميدز سيعلن تعاقده مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي فى مؤتمر صحفي خاص لكل لاعب، والإعلان سيكون نهاية الموسم".
ويذكر أن رمضان صبحي رفض الاستمرار مع النادى الأهلى ورحل بعد نهاية إعارته وعاد لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.