الحكومة: نعيد النظر في فتح دور المناسبات وقاعات الأفراح

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:41 ص
نادر سعد
نادر سعد
شيماء حسن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا مازال موجودًا في مصر، وحتى الآن لم اكتشاف عقار فعال له، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة أن وضع الفيروس في مصر يعتبر من أفضل دول المنطقة.

وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لسنا في طرف نستطيع فيه إغلاق مستشفيات العزل، وجميع الأطقم الطبية متواجدة، كل شيء وارد فيما يتعلق بكورونا، على الرغم من أن الأرقام ما زالت تسجل تراجعًا ملحوظًا".

وتابع "قد يذهب هذا المجهود سدى اذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك استثناء لأي شخص قادم من مصر سواء مصري او اجنبي في تطبيق اختبار البي سي ار، مستطردًا: "كل من يأتي سيكون لازما عليه ان يحمل شهادة الخلو من فيروس كورونا او البي سي ار يتم تقديمها لكي يسمح له بالطيران".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد التوقيت المناسب لإجراء اختبار البي سي ار سواء قبلها بـ72 ساعة كما هو مطبق حاليًا أو 48 ساعة، مشددًا أنه يجب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حتى مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة، لافتًا إلى أنه سيتم النظر في فتح دور المناسبات وقاعات الافراح خلال الفترة المقبلة باعتبارهما الفئات الأكثر تضررًا.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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